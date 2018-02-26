Вилков рассудит "Локомотив" и "Спартак"

Назначены судьи и инспекторы на матчи 21-го тура чемпионата России. Центральную встречу между "Локомотивом" и "Спартаком" рассудит Михаил Вилков, его ассистентами будут Николай Еремин и Константин Шаламберидзе. Напомним, что встреча состоится 4 марта.

2 марта (пятница)

"Анжи" – "Рубин": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Игорь Синер (Омск).

3 марта (суббота)

ЦСКА – "Урал": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Зенит" – "Амкар": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Краснодар" – "Ростов": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

4 марта (воскресенье)

"СКА-Хабаровск" – "Тосно": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

"Уфа" – "Динамо": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Локомотив" – "Спартак": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

"Арсенал" – "Ахмат": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).