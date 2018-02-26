Вилков рассудит "Локомотив" и "Спартак"

Назначены судьи и инспекторы на матчи 21-го тура чемпионата России. Центральную встречу между "Локомотивом" и "Спартаком" рассудит Михаил Вилков, его ассистентами будут Николай Еремин и Константин Шаламберидзе. Напомним, что встреча состоится 4 марта.
2 марта (пятница)
"Анжи" – "Рубин": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Игорь Синер (Омск).
3 марта (суббота)
ЦСКА – "Урал": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Зенит" – "Амкар": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
"Краснодар" – "Ростов": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
4 марта (воскресенье)
"СКА-Хабаровск" – "Тосно": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
"Уфа" – "Динамо": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
"Локомотив" – "Спартак": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
"Арсенал" – "Ахмат": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
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- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Сергей Карасев (судья)
- Владислав Безбородов
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Михаил Вилков
- Арсенал Тула
- Уфа
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Тосно
- Роман Галимов (судья)
- Владимир Сельдяков
- Артем Чистяков
bond1951
только не вилков..................
15:18
Жорик Вартанов
будет очень нужная Газпрому ничья
15:15
Жорик Вартанов
Вилков это хорошо или плохо? для чемпиона естественно
15:14
Ю.Ю.
Крюков Сергей ______________ Приветствую! Нет. Есть смысл?
15:10
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Объективно если, то Вилка сейчас лучший судейко в согазике по этому сезону. Он очень хорошо отработал на двух сложных матчах. Другое дело ,что хорошо и правильно в нашем судействе две вещи разные. Тута для судейки важно куды ветры дунут, туды он и поплыветь. В этом есть проблема. А то что они в большинстве случаев прекрасно видят где красная и пеналь я не сомневаюсь ,вот только свистули пользуют по разному.
14:56
Крюков Сергей
Ю.Ю. ========= Жулиану читал?) Привет))
14:53
Ю.Ю.
Не привыкать чемпионам стелить соломку после назначения любого из свистунов на свой матч. Проиграют - есть на кого свалить, победят - будут голосить, что справились с судейским беспределом. Так было, так есть и так будет))
14:40
Антиконь .
Это даже хуже чем Карась!!!
13:54
Айсберг
Где местные аналитики предсказывающие счет по судейским бригадам? ))))
13:45
Вопреки
Ждем опять смешных объяснений БУТЕНКО и оправданий предвзятого судейства арбитров в пользу столичных клубов, как в первой части чемпионата, унижали беспределом "Рубин".. Смешно и грустно, читать подобные заключения: "...На 75-й минуте полузащитник ЦСКА Константин Кучаев получил первую желтую карточку за фол на защитнике "Рубина" Морице Бауэре. На 81-й минуте хавбек вновь нарушил правила на игроке "Рубина", но избежал наказания. Второй момент был пожирнее, но судья не имел права удалять армейца, потому что в первом эпизоде Кучаев просто погорячился" (!!!) Убедительно и доступно, да ? .
13:39
баламошка
Посмотрим по матчу, но судейка очень мутный. Пусть футболисты забивают голы из центра поля, чтоб вопросов по арбитру не было.
13:20
alex-ls
почему было не назначить Карасева или другого московского судью?
13:15
titan2313
Вилков судья продажный! Можно поздравить Локомотив!
12:43