12:28 | Футбол — РФПЛ

Вилков рассудит "Локомотив" и "Спартак"

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Назначены судьи и инспекторы на матчи 21-го тура чемпионата России. Центральную встречу между "Локомотивом" и "Спартаком" рассудит Михаил Вилков, его ассистентами будут Николай Еремин и Константин Шаламберидзе. Напомним, что встреча состоится 4 марта.

2 марта (пятница)

"Анжи""Рубин": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Игорь Синер (Омск).

3 марта (суббота)

ЦСКА"Урал": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Зенит""Амкар": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Краснодар""Ростов": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

4 марта (воскресенье)

"СКА-Хабаровск""Тосно": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

"Уфа""Динамо": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Локомотив""Спартак": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

"Арсенал""Ахмат": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

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КОММЕНТАРИИ (13)
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bond1951

только не вилков..................

15:18

Жорик Вартанов

будет очень нужная Газпрому ничья

15:15

Жорик Вартанов

Вилков это хорошо или плохо? для чемпиона естественно

15:14

Ю.Ю.

Крюков Сергей ______________ Приветствую! Нет. Есть смысл?

15:10

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Объективно если, то Вилка сейчас лучший судейко в согазике по этому сезону. Он очень хорошо отработал на двух сложных матчах. Другое дело ,что хорошо и правильно в нашем судействе две вещи разные. Тута для судейки важно куды ветры дунут, туды он и поплыветь. В этом есть проблема. А то что они в большинстве случаев прекрасно видят где красная и пеналь я не сомневаюсь ,вот только свистули пользуют по разному.

14:56

Крюков Сергей

Ю.Ю. ========= Жулиану читал?) Привет))

14:53

Ю.Ю.

Не привыкать чемпионам стелить соломку после назначения любого из свистунов на свой матч. Проиграют - есть на кого свалить, победят - будут голосить, что справились с судейским беспределом. Так было, так есть и так будет))

14:40

Антиконь .

Это даже хуже чем Карась!!!

13:54

Айсберг

Где местные аналитики предсказывающие счет по судейским бригадам? ))))

13:45

Вопреки

Ждем опять смешных объяснений БУТЕНКО и оправданий предвзятого судейства арбитров в пользу столичных клубов, как в первой части чемпионата, унижали беспределом "Рубин".. Смешно и грустно, читать подобные заключения: "...На 75-й минуте полузащитник ЦСКА Константин Кучаев получил первую желтую карточку за фол на защитнике "Рубина" Морице Бауэре. На 81-й минуте хавбек вновь нарушил правила на игроке "Рубина", но избежал наказания. Второй момент был пожирнее, но судья не имел права удалять армейца, потому что в первом эпизоде Кучаев просто погорячился" (!!!) Убедительно и доступно, да ? .

13:39

баламошка

Посмотрим по матчу, но судейка очень мутный. Пусть футболисты забивают голы из центра поля, чтоб вопросов по арбитру не было.

13:20

alex-ls

почему было не назначить Карасева или другого московского судью?

13:15

titan2313

Вилков судья продажный! Можно поздравить Локомотив!

12:43

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