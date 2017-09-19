Вилков рассудит "Краснодар" и "Зенит", Николаев - "Динамо" и ЦСКА

РФС опубликовал назначения арбитров на матчи 11-го тура чемпионата России. Михаил Вилков будет работать на игре между "Краснодаром" и "Зенитом". Столичное дерби "Динамо" и ЦСКА судит москвич Алексей Николаев.

В 11-м туре будет работать и арбитр Роман Галимов, который вчера в игре "Зенит" – "Уфа" (3:0) после консультации со вторым ассистентом Алексеем Ширяевым при счете 1:0 назначил спорный 11-метровый удар в ворота гостей. Рефери из Улан-Удэ доверена встреча "Ростов" – "Локомотив". Добавим, что железнодорожники накануне после домашнего поражения от "Амкара" (0:1) выражали недовольство судейством Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга. Этот арбитр назначения на ближайшие выходные не получил.

23 сентября (суббота)

"Динамо" – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

"Спартак" – "Анжи": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

24 сентября (воскресенье)

"Уфа" – "Арсенал": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

"Урал" – "Тосно": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Ростов" – "Локомотив": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Краснодар" – "Зенит": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

25 сентября (понедельник)

"Амкар" – "СКА-Хабаровск": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Ахмат" – "Рубин": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).