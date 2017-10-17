Вилков рассудит ЦСКА и "Зенит"

Назначены судьи на матчи 14-го тура чемпионата России. Встречу между ЦСКА и "Зенитом", которая состоится 22 октября в Москве, рассудит Михаил Вилков.

21 октября (суббота)

"СКА-Хабаровск" – "Уфа": судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Тосно" – "Ростов": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Рубин" – "Динамо": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Спартак" – "Амкар": судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

22 октября (воскресенье)

"Урал" – "Ахмат": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

ЦСКА – "Зенит": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Игорь Федотов (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

"Анжи" – "Арсенал": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

23 октября (понедельник)

"Локомотив" – "Краснодар": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).