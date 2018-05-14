Вилков рассудит "Анжи" и "Енисей", Лапочкин – "Амкар" – "Тамбов"

РФС объявил о назначении арбитров на стыковые матчи между командами премьер-лиги и ФНЛ. Напомним, что "Анжи" будет играть с "Енисеем", а "Амкар" встретится с "Тамбовом".

17 мая (четверг)

"Енисей" – "Анжи": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

"Амкар" – "Тамбов": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Игорь Синер (Омск).

20 мая (воскресенье)

"Анжи" – "Енисей": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Тамбов" – "Амкар": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).​