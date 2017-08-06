Вилков правильно назначил пенальти в пользу "Спартака"

На 70-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" Михаил Вилков принял правильное решение, наказав хозяев поля пенальти. Судья, занявший очень хорошую позицию, увидел, что Эмануэль Маммана в своей штрафной неудачно выполнил подкат, не сыграл в мяч и сбил Зе Луиша. Арбитр без раздумий указал на 11-метровую отметку. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 4:1 72' Куинси Промес (пенальти) @QPromes pic.twitter.com/6pM3JZ0JEC– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Махмуд Махмедов
Пеналь 1000% липовый.
22:59 6 августа
ВладиСлав БТ
Чистее не бывает... Африканский балет
22:01 6 августа
Andrey6201
Бобров трезв третий вечер подряд, и это достижение
21:58 6 августа
Sinaron
И после этого Бобров считает себя экспертом?
21:56 6 августа
strazh2007
свинки без левых пендалей не могут, "чимпиёны липовые"!
21:49 6 августа
marksan
Давно видим ужимки африканца при любом падении! Ну а экс-полковник из Китая никак не поймёт в чём разница между китайским и российским футболом!
21:49 6 августа