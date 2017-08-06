Вилков правильно назначил пенальти в пользу "Спартака"

На 70-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" Михаил Вилков принял правильное решение, наказав хозяев поля пенальти. Судья, занявший очень хорошую позицию, увидел, что Эмануэль Маммана в своей штрафной неудачно выполнил подкат, не сыграл в мяч и сбил Зе Луиша. Арбитр без раздумий указал на 11-метровую отметку. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"