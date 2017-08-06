21:42 6 августа | Футбол — РФПЛ

Вилков правильно назначил пенальти в пользу "Спартака"

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На 70-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" "Спартак" Михаил Вилков принял правильное решение, наказав хозяев поля пенальти. Судья, занявший очень хорошую позицию, увидел, что Эмануэль Маммана в своей штрафной неудачно выполнил подкат, не сыграл в мяч и сбил Зе Луиша. Арбитр без раздумий указал на 11-метровую отметку. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Махмуд Махмедов

Пеналь 1000% липовый.

22:59 6 августа

ВладиСлав БТ

Чистее не бывает... Африканский балет

22:01 6 августа

Andrey6201

Бобров трезв третий вечер подряд, и это достижение

21:58 6 августа

Sinaron

И после этого Бобров считает себя экспертом?

21:56 6 августа

strazh2007

свинки без левых пендалей не могут, "чимпиёны липовые"!

21:49 6 августа

marksan

Давно видим ужимки африканца при любом падении! Ну а экс-полковник из Китая никак не поймёт в чём разница между китайским и российским футболом!

21:49 6 августа