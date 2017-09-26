Вилков получил "отлично" за матч "Краснодар" – "Зенит"

Сегодня определились арбитры и инспекторы матчей 12-го тура чемпионата России.

В список попал Михаил Вилков, чье решение во встрече 11-го тура "Краснодар" – "Зенит" (0:2) вызвало много споров. Судья из Нижнего Новгорода не зафиксировал фол на Дзюбе, убегавшем один на один с вратарем, и не удалил игрока "быков" за лишение соперника явной возможности забить гол.

Но, по данным "СЭ", арбитра поддержал инспектор матча Юрий Баскаков, поставивший Вилкову 8,4 или 8,5 балла (фактически "пятерку" по пятибалльной системе). Потому нижегородца не стали сажать в запас.

Возвращен Игорь Федотов, не судивший в чемпионате с 13 августа после игры "Зенит" – "Ахмат" (4:0). В 222-й раз назначение получил Алексей Николаев – самый опытный из действующих рефери.

Очередную игру "Зенита" будет судить москвич Алексей Матюнин, больше месяца не работавший в премьер-лиге в роли арбитра. А вот на матчи ЦСКА и "Спартака" назначили рефери из Санкт-Петербурга – Сергея Лапочкина и Владислава Безбородова. (Александр БОБРОВ)

Общий список назначений выглядит так:

"Арсенал" – "Краснодар" – С.ИВАНОВ, Березнев (оба – Ростов-на-Дону), Елеференко (Москва), резервный Сухой (Люберцы), инспектор Овчинников (Москва);

"СКА-Хабаровск" – "Ростов" – И.ФЕДОТОВ (Москва), В.Семенов (Гатчина), Абусуев (Санкт-Петербург), резервный Анопа (Благовещенск), инспектор Синер (Омск);

"Тосно" – "Ахмат" – А.В.НИКОЛАЕВ, Кобзев (оба – Москва), Миневич (Смоленск), резервный Любимов (Санкт-Петербург), инспектор Гвардис (Калининград);

"Рубин" – "Амкар" – ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Гаврилин (Владимир), Еремин (Москва), резервный Зияков (Набережные Челны), инспектор Безубяк (Санкт-Петербург);

"Спартак" – "Урал" – БЕЗБОРОДОВ, Кудрявцев (оба – Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь), резервный Еськов, инспектор Ходырев (оба – Москва);

ЦСКА – "Уфа" – С.С.ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург), Стипиди (Краснодар), Бочков (Сочи), резервный Мешков (Дмитров), инспектор Жафяров (Москва);

"Локомотив" – "Динамо" – КАРАСЕВ, Калугин, Шаламберидзе (все – Москва), резервный Сельдяков (Балашиха), инспектор Анохин (Москва);

"Анжи" – "Зенит" – А.МАТЮНИН (Москва), Лунев (Новосибирск), Колосков (Уфа), резервный Недвижай (Ставрополь), инспектор Чеботарев (Краснодар).