Вилков назначен на матч "Локомотив" – "Зенит"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура чемпионата России. Напомним, что все они состоятся 21 мая и начнутся в 15.00 по московскому времени.

21 мая (воскресенье)

"Арсенал" – "Спартак": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

"Амкар" – "Рубин": судья – Олег Соколов (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

ЦСКА – "Анжи": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

"Оренбург" – "Ростов": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

"Уфа" – "Урал": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

"Томь" – "Краснодар": судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

"Крылья Советов" – "Терек": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Локомотив" – "Зенит": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).