Вилькер Анхель: "Зе Луиш и Адриану провоцировали меня всю игру"

Защитник "Ахмата" Вилькер Анхель после матча 27-го тура чемпионата России против "Спартака" (3:1) отметил, что был полностью сконцентрирован на ходе поединка и не обращал внимания на провокации форвардов красно-белых Зе Луиша и Луиза Адриану. По словам игрока грозненцев, его команда всегда хорошо выступает против сильных соперников.

- Победа над "Тосно" (1:0) придала уверенности. Мы знали, что едем Москву набирать очки, - приводит пресс-служба "Ахмата" слова Анхеля. - Мы выиграли дома, потом хорошо сыграли с "Локомотивом" (0:0). Поэтому верили, что сможем набрать очки. "Ахмат" всегда играет хорошо против сильных соперников. Мы обыгрывали "Зенит", ЦСКА, сейчас обыграли "Спартак".

Что касается единоборств с Зе Луишем и Адриану, они провоцировали меня всю игру. Я был сконцентрирован на ходе поединка и старался не обращать внимания. Иногда отвечал на эмоциях. К сожалению, мне дали четвертую желтую карточку. До конца сезона остается несколько матчей, постараемся подняться повыше в турнирной таблице.



25-летний венесуэлец в нынешнем чемпионате России провел 24 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.