Виктория Лопырева: "Бесконечно уважаю Кононова. Хотелось бы видеть "Спартак" на первых местах"

Посол ЧМ-2018, ведущая Виктория Лопырева пожелала Олегу Кононову успехов на посту главного тренера "Спартака". О назначении специалиста было официально объявлено сегодня.

- Олег Кононов – человек, которого я бесконечно уважаю. Я была очень рада оказаться с ним на одном курсе в Высшей школе экономики на программе ФИФА/CIES, - цитирует 360tv.ru Лопыреву. - Это замечательный, интеллигентный человек, который постоянно развивается в своей профессии и не останавливается на достигнутом. Всегда хочет большего, всегда хочет получить новые знания, что вызывает огромное уважение.

Я знаю, что он очень много путешествует и перенимает опыт в зарубежных клубах. Причем не только в европейских. Например, он был в Бразилии. Я считаю, что любой клуб, который он возглавит, получит бонус в виде грамотного профессионала, специалиста своего дела, который отдается своей профессии на все 100 процентов.

Олег Георгиевич – один из тех людей, которые точно умеют чувствовать других. И мне кажется, что это необходимо для успешного результата. Но я искренне ему желаю удачи. И, конечно, мне бы хотелось видеть "Спартак" на первых местах турнирной таблицы нашего чемпионата.