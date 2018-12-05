Виктория Боня выругалась в эфире программы о Кокорине и Мамаеве

Телеведущая и модель Виктория Боня жестко высказалась в эфире программы "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" дело форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Напомним, суд оставил футболистов под стражей до 8 февраля.

- Сейчас миллионы зрителей смотрят эфир и видят картинку, где ребята избивают, - сказала Боня. - Но почему нам не показывают картинку, как водитель говорит: "Слышь ты, петух! Я тебя не повезу!" А если бы он это сказал кавказцу любому? Его бы просто лишили головы, и никто не завел бы никакого уголовного дела. Во-вторых, в ресторане сидят Пак, девчонки с ребятами. Неважно, стриптизерши или нет, какая вообще разница! И их называют ***** (матерное слово - прим. "СЭ").

- Мы на федеральном канале, Вика! Ты с ума сошла? - отреагировал Андрей Малахов.

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Кокорин и Мамаев остались под стражей до 8 февраля: Live!