Виктор Зинков: "Крылья" потеряли два очка"

Полузащитник "Крыльев Советов" Виктор Зинков после матча 26-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (1:1) посетовал на реализацию голевых моментов. По его словам, команда потеряла два очка.

- Создали много, забили лишь однажды. Наверное, нужно создавать еще больше, чтобы больше же и забивать, - цитирует Зинкова официальный сайт "Крыльев". – Думаю, что мы не набрали одно очко, а потеряли два. Несмотря на то что счет сравняли, но... Изнутри мне казалось, что мы эту игру должны были выигрывать, имея столько моментов. Но сложилось так, как сложилось. Впереди еще есть матчи, будем стараться.

Последние туров пять стараюсь не смотреть в таблицу, чтобы от этого как-то абстрагироваться и играть в каждом матче на победу.