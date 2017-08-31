Виктор Засульский: "Такие футболисты как Белоруков в премьер-лиге наперечет"

Спортивный директор "Амкара" Виктор Засульский выразил радость в связи с возвращением в команду защитника Дмитрия Белорукова. 34-летний футболист покинул пермяков прошлым летом и перешел в "Динамо".

– Возвращение Дмитрия – радостная новость для тренеров и футболистов "Амкара", а также, уверен, и для наших болельщиков тоже, – цитирует клубная пресс-служба Засульского. – Он в течение многих лет был лидером команды на поле и в раздевалке, его уважали одноклубники и любили болельщики. Такие футболисты в премьер-лиге наперечет, и я очень надеюсь, что с его приходом у нас оборона станет крепче, коллектив прочнее, а зрителей на трибунах прибавится.