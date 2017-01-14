Виктор Васин: "То, что я уже играл по схеме 3-5-2, не дает мне в ЦСКА преимущества"

Защитник ЦСКА Виктор Васин положительно оценил полгода аренды в "Уфе". Футболист вернулся в армейский клуб этой зимой вслед за главным тренером Виктором Гончаренко​. Специалист сейчас наигрывает в ЦСКА схему 3-5-2, по которой действовала команда из столицы Башкирии.

– Период в "Уфе" в актив точно можно занести, – цитирует официальный сайт ЦСКА Васин. – Я и шел за игровой практикой. Что в "Мордовии", что там это была главная задача. Но в "Уфе" более удачно сложились игры. Я прогрессировал, стал увереннее играть в каких-то моментах.

– Всем интересно, какими получаются первые дни под руководством нового тренера в Кампоаморе. Справляетесь ли с нагрузками, и что поменялось в тренировочном процессе?

– С нагрузками справляемся. В тренировочном процессе в плане бега особенно ничего не поменялось. Для меня в тренировках все знакомо. Пацаны, думаю, тоже быстро все схватывают. Работаем с большим удовольствием и желанием.

– У вас есть фора в понимании игровой схемы 3-5-2, или все уже всё поняли?

– Форы нет, потому что 11 человек играют на поле. То, что я играл 15-16 туров по этой схеме, а здесь не играли, не дает мне преимущества. Надо, чтобы команда сыгралась, почувствовала эту схему. Все должно получиться.

– Цель перед армейцами всегда одна и та же. Как оцените перспективы команды в чемпионате?

– Верю, что отрыв можно сократить. У нас хорошая позиция, чтобы пойти наверх. Что надо сделать? Довериться главному тренеру, работать, хорошо сыграть предсезонные товарищеские матчи, и удачно начать в первом туре после перерыва с "Зенитом".