Виктор Васин: "Сейчас перед играми нет стопроцентной уверенности, что выйду на поле"

Защитник ЦСКА Виктор Васин в интервью клубной пресс-службе заявил, что хочет провести 30 полных матчей в чемпионате в нынешнем сезоне. Так же он отметил важность поддержки со стороны тренера.

– На данный момент лишь пять полевых игроков в премьер-лиге провели в этом сезоне все двадцать матчей подряд без замен. Семнадцать игр пришлись на "Уфу", где твои позиции были незыблемы, но серия продолжается и в ЦСКА…

– Сейчас, конечно, перед игрой нет стопроцентной уверенности, что выйдешь на поле. Остается только работать на тренировках, постоянно доказывать свое право играть. У меня есть дополнительная мотивация: хочется повторить позапрошлый сезон, когда сыграл все 30 матчей без замен по 90 минут.

– Насколько большую роль играет здесь доверие тренера? Ты как-то обмолвился, что минувшим летом принял предложение "Уфы" во многом благодаря личной инициативе Виктора Михайловича Гончаренко. Похожая ситуация была и зимой, когда вслед за ним ты вернулся в ЦСКА…

– Безусловно, любому игроку, даже опытному, доверие тренера будет только в помощь. Вообще, чтобы футболист заиграл, нужно соблюсти несколько важных моментов. Надо не только иметь способности и должное физическое и психологическое состояние, но и знать, что в тебя верят. Какой бы ты ни был мастеровитый, без доверия не сможешь показать свои лучшие стороны. Если оно есть – появляется уверенность в своих силах. Это я чувствовал в "Уфе", то же самое проявляется и сейчас.