Виктор Васин: "Пока существуют теоретические шансы на чемпионство, ЦСКА будет биться"

Защитник ЦСКА Виктор Васин в интервью "Известиям" отметил, что армейцы будут бороться за чемпионство до тех пор, пока на это остаются хотя бы теоретические шансы. После того, как ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России отставание армейцев от "Спартака" увеличилось до восьми очков.

- Все ребята очень расстроены, что еще сильнее отстали от "Спартака" в таблице, - приводият "Известия" слова Васина. - Мы неплохо провели первый тайм, имели хорошие моменты, но подвела реализация. Матч мог сложиться совсем по-другому, реализуй мы хотя бы один из своих шансов.

- Вам не кажется, что ЦСКА во второй части сезона хуже играет во вторых таймах?

- Сложно провести какие-то аналогии, все матчи разные. Но могу точно сказать, что дело — не в физической подготовке игроков. С этим у нас точно все в порядке.

- "Спартак" лидирует в чемпионате России. Есть возможность отыграть его преимущество?