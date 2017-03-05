Виктор Васин: "Никто из защитников не уверен, что выйдет в стартовом составе"

Защитник ЦСКА Виктор Васин после матча с "Зенитом" (0:0) в матче 18-го тура чемпионата России заявил, что доволен игрой в обороне, однако отметил, что армейцам нужно прибавить в атакующих действиях. На данный момент армейцы идут на третьей строчке в турнирной таблице.

– Есть чувство удовлетворения от того, что сыграли на ноль, и чувство неудовлетворения от атаки, – цитирует сайт ЦСКА Васина. – Хотелось бы сыграть в нападении ярче, будем стараться прибавить в следующих матчах.

– Когда узнали, что именно вы выйдете в основном составе?

– Узнал на установке. Стопроцентной уверенности не было. Думаю, ее не было ни у кого из тройки центральных. Волнение, конечно, было, но ничего сверхестественного.

– За какой момент в атаке особенно обидно?

– Было два хороших момента – у Аарона и у Дзаги. А так, в целом, есть общее неудовлетворение, что создали мало моментов в атаке.

– Оцените турнирную ситуацию армейцев после этого матча…

– Шансы есть, впереди 12 матчей. Будем делать все зависящее от нас, стараться побеждать в каждой игре. А потом посмотрим в турнирную таблицу.

– Сегодня был аншлаг, практически полные трибуны. Скучали по такому?

– Не скажу, что скучал, ведь я этого чувства еще не испытывал! Появлялся здесь лишь в составе "Уфы". Тогда прочувствовал атмосферу, но в тот день болели не за меня. Сумасшедший стадион, отличная поддержка. Играть в футбол на таких стадионах – мечта для любого.