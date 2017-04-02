Виктор Васин: "Хочется, чтобы "Оренбург" взял очки в матче со "Спартаком"

Защитник ЦСКА Виктор Васин после победы над "Крыльями Советов" (2:1) в матче 21-го тура чемпионата России поздравил одноклубника Сергея Игнашевича с рекордом по количеству матчей в РФПЛ. Также футболист отметил, что после пропущенного мяча от "Крыльев" армейцы сбавили обороты.

– Сегодня Сергей Игнашевич стал рекордсменом чемпионатов России по количеству матчей. Команда как-то отметила этот факт до или после игры?

– Только сейчас узнал об этом, – сказал Васин. – Это здорово и я хочу поздравить Сергея. Дай бог каждому футболисту так долго играть на высоком уровне.

– Он без проблем влился в игру? Ему не требовалось дополнительной подстраховки?

– Конечно, нет. Сергей очень опытный футболист.

– После перерыва самарцы перешли на игру с двумя центральными защитниками, вместо трех. Это облегчило задачу ЦСКА, вы ведь быстро забили мяч?

– Не сказать. Я вообще не почувствовал разницу. Мы хорошо начали второй тайм, потом у нас еще были хорошие моменты. Если бы удалось забить третий мяч, игра бы закончилась. А когда мы пропустили, то сбавили обороты.

– Сегодня выиграли и ЦСКА, и "Зенит", сократив отставание от "Спартака" до трех очков. Следите за чемпионской гонкой?

– У них еще есть игра в запасе, а так, конечно, мы поглядываем на результаты ближайших конкурентов. Но отталкиваемся только от себя. Свои матчи надо выигрывать.

– Будете в понедельник болеть за "Оренбург"?

– Прямо болеть не буду, но хочется, чтобы они взяли очки в этом матче. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)