Виктор Васин: "Готов составить партнерам конкуренцию в борьбе за место в основе"

Защитник ЦСКА Виктор Васин, вернувшийся в стан армейцев после аренды в "Уфе", отметил, что готов составить конкуренцию партнерам по команде в борьбе за место в основном составе красно-синих. По словам 28-летнего игрока, он может занести себе в актив период, проведенный в уфимском клубе.

– Такое впечатление, что я никуда и не уезжал, – приводит пресс-служба армейцев слова Васина. – Соответственно, и соскучиться по ребятам толком не успел. Тем более, что виделись мы в последние полгода постоянно: после матчей, в выходные, в расположении сборной. Могу сказать, по кому скучал меньше всего – по нашему тренеру Паулино Гранеро, ведь это он отвечает у нас за беготню, за все нагрузки (смеется). Считаю, период в "Уфе" могу занести себе в актив – играть стал увереннее, добавилось опыта. Чувствую, что готов составить конкуренцию в борьбе за место в основе ЦСКА.