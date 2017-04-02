Виктор Васин: "Дома хочется побеждать увереннее"

Защитник ЦСКА Виктор Васин после победы в матче 21-го тура чемпионат России над "Крыльями Советов" (2:1) отметил, что на сборах играл и в центре защиты, и слева, поэтому не испытал никаких сложностей, когда после перерыва поменял позицию на поле.

– Главное, что мы взяли три очка, – сказал Васин. – Будем разбираться в том, почему получилась неравная концовка. Дома хочется побеждать увереннее.

– Вы начинали встречу самым центральным из трех центральных защитников, а после перерыва перешли налево. Это создало сложности?

– Это все нюансы. Я играл на сборах и в центре, и слева. Мы периодически менялись, если в эпизодах затаскивало в чужую зону. Тогда оставался в ней и мог играть несколько там минут. Никаких проблем.

– Какое у вас было эмоциональное состояние после возвращения из сборной: позитивное, оттого, что забили или негативное оттого, что пропустили три мяча от Бельгии?

– Нормальный был эмоциональный фон, все-таки с бельгийцами мы сыграли вничью. Не сказать, что это супер положительный результат, но и не отрицательный. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)