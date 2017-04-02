Виктор Васин: "ЦСКА сделает все, чтобы обыграть "Крылья Советов"

Защитник ЦСКА Виктор Васин в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что гости наверняка будут играть вторым номером. Футболист сборной России подчеркнул, что в предстоящей встрече армейцам будет непросто.

– Мы будем атаковать, а самарцы наверняка приедут играть вторым номером, постараются навязывать борьбу на каждом участке поля, – цитирует клубная пресс-служба Васина. – Будет непросто. Но, конечно, мы сделаем в этом матче все, чтобы победить.

Трансляция матча ЦСКА - "Крылья Советов"