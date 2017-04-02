Виктор Васин: "ЦСКА сделает все, чтобы обыграть "Крылья Советов"

Защитник ЦСКА Виктор Васин в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что гости наверняка будут играть вторым номером. Футболист сборной России подчеркнул, что в предстоящей встрече армейцам будет непросто.
– Мы будем атаковать, а самарцы наверняка приедут играть вторым номером, постараются навязывать борьбу на каждом участке поля, – цитирует клубная пресс-служба Васина. – Будет непросто. Но, конечно, мы сделаем в этом матче все, чтобы победить.
Трансляция матча ЦСКА - "Крылья Советов"
#Matchday!– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 2 апреля 2017 г.
⚽️ #ЦСКАКрылья
🏆 #РФПЛ
⏰ 16:30 мск
🏟 #ВЭБАрена
📺 Наш футбол pic.twitter.com/0jTVTVDISH