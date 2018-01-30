Виктор Васин: "ЦСКА может пройти в Лиге Европы максимально далеко"

Защитник ЦСКА Виктор Васин в интервью bobsoccer.ru отметил, что в товарищеских матчах армейцы выглядят тяжело из-за нагрузок. По его словам, в скором времени красно-синие будут свежее, а к матчу в Лиге Европы против "Црвены Звезды" они будут готовы.
- Матч с "Црвеной Звездой" уже через две недели. Насколько команда успеет набрать кондиции к первой встрече?
- Думаю, когда нагрузки станут ниже, мы будем выглядеть гораздо свежее. Это нормальная ситуация.
- Лично у вас есть приоритеты на финише сезона? Какой турнир важнее, чемпионат России или Лига Европы? Или оба?
- Все матчи одинаково важны. Хочется удачно выступить и на внутренней, и на международной арене.
- Насколько далеко может продвинуться ЦСКА в Лиге Европы?
- На мой взгляд, максимально далеко.
- Как оцениваете турнирную ситуацию в чемпионате России?
- Будем вести борьбу. Любой тур, любой результат может серьезно изменить турнирный расклад. Будет жарко. Мы все верим в то, что ЦСКА обязательно поднимется в таблице.
Alnik-star
Он забыл добавить, "...если Васин не помешает этому".
20:54
snapdragon625
Цревена Звезда станция конечная для конюшни
16:04
К.Б.Ын
Я не знаю, чем там кормят в конюшне и кто там курьер по доставке, но Васину пора вешать бутсы на гвоздь или ехать в Белоруссию вместе с их тренером )))
15:16
баламошка
Если Васина посодют на лавку, то может.
14:53
anhora
...а он облажается)
14:30
Петя
Если Васин не облажается!
14:28
avtomir08
Если косячит не будет Васин
13:57
suomi257
бред сказал
13:51
Igrok Igorek
Может пройти. А может и не пройти. Что толкового он сказал?
13:48