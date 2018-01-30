13:45 | Футбол — РФПЛ

Виктор Васин: "ЦСКА может пройти в Лиге Европы максимально далеко"

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Защитник ЦСКА Виктор Васин в интервью bobsoccer.ru отметил, что в товарищеских матчах армейцы выглядят тяжело из-за нагрузок. По его словам, в скором времени красно-синие будут свежее, а к матчу в Лиге Европы против "Црвены Звезды" они будут готовы. 

- Матч с "Црвеной Звездой" уже через две недели. Насколько команда успеет набрать кондиции к первой встрече?

 - Думаю, когда нагрузки станут ниже, мы будем выглядеть гораздо свежее. Это нормальная ситуация.

- Лично у вас есть приоритеты на финише сезона? Какой турнир важнее, чемпионат России или Лига Европы? Или оба?

- Все матчи одинаково важны. Хочется удачно выступить и на внутренней, и на международной арене.

- Насколько далеко может продвинуться ЦСКА в Лиге Европы?

- На мой взгляд, максимально далеко.

- Как оцениваете турнирную ситуацию в чемпионате России?

- Будем вести борьбу. Любой тур, любой результат может серьезно изменить турнирный расклад. Будет жарко. Мы все верим в то, что ЦСКА обязательно поднимется в таблице. 

Дополнительная информация

https://bobsoccer.ru/max/blog/?item=430934

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Alnik-star

Он забыл добавить, "...если Васин не помешает этому".

20:54

snapdragon625

Цревена Звезда станция конечная для конюшни

16:04

К.Б.Ын

Я не знаю, чем там кормят в конюшне и кто там курьер по доставке, но Васину пора вешать бутсы на гвоздь или ехать в Белоруссию вместе с их тренером )))

15:16

баламошка

Если Васина посодют на лавку, то может.

14:53

anhora

...а он облажается)

14:30

Петя

Если Васин не облажается!

14:28

avtomir08

Если косячит не будет Васин

13:57

suomi257

бред сказал

13:51

Igrok Igorek

Может пройти. А может и не пройти. Что толкового он сказал?

13:48