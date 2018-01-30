Виктор Васин: "ЦСКА может пройти в Лиге Европы максимально далеко"

Защитник ЦСКА Виктор Васин в интервью bobsoccer.ru отметил, что в товарищеских матчах армейцы выглядят тяжело из-за нагрузок. По его словам, в скором времени красно-синие будут свежее, а к матчу в Лиге Европы против "Црвены Звезды" они будут готовы.

- Матч с "Црвеной Звездой" уже через две недели. Насколько команда успеет набрать кондиции к первой встрече?

- Думаю, когда нагрузки станут ниже, мы будем выглядеть гораздо свежее. Это нормальная ситуация.

- Лично у вас есть приоритеты на финише сезона? Какой турнир важнее, чемпионат России или Лига Европы? Или оба?

- Все матчи одинаково важны. Хочется удачно выступить и на внутренней, и на международной арене.

- Насколько далеко может продвинуться ЦСКА в Лиге Европы?

- На мой взгляд, максимально далеко.

- Как оцениваете турнирную ситуацию в чемпионате России?

- Будем вести борьбу. Любой тур, любой результат может серьезно изменить турнирный расклад. Будет жарко. Мы все верим в то, что ЦСКА обязательно поднимется в таблице.