Виктор Пышкин: "У нас нет свободных недель, чтобы проводить матчи в будние дни"

Спортивный директор Лиги Виктор Пышкин на пресс-конференции, посвященной итогам первой части чемпионата России сезона-2016/17, отметил сложности с поиском запасных дней для проведения матчей весной. По его словам, свободные дни могут появиться, если российские клубы вылетят из еврокубков.

– Хочу рассказать о структуре календаря, – сказал Пышкин. – Томск просил перед этим сезоном два первых тура провести на выезде, и мы все это при возможности учитываем. Были замечания по календарю: говорили, что можно было сыграть туры летом среди недели, а не зимой, как сейчас. Но там еврокубки, и с клубами были приняты решения играть в ноябре.

Нет у нас свободных недель, чтобы в будние дни играть. В 2017 году в апреле и мае тоже все забито. Будет хорошая погода. В мае среди недели можно будет сыграть, потому что в еврокубках наши могут не дойти, но мы планируем все до финалов еврокубков изначально. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)