Виктор Пышкин – о невозможности арендованных игроков выступать против своих клубов: "Спортивный принцип не нарушен"

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин высказался о ситуации, при которой футболисты, выступающие в аренде, не могут играть против клубов, которым принадлежат права на них.

– Это решают клубы между собой и в контрактах есть такой пункт, – сказал Пышкин. – Еще не было исключений – все игроки при переходе в аренду не играют против своего клуба. Спортивный принцип не нарушен. Это клубы и игроки решают между собой.

На вопрос о том, как РПЛ относится к этой теме, директор премьер-лиги по связям с общественностью Сергей Алексеев отметил, что оно нейтральное. Он добавил, что этот вопрос будет изучаться лигой более подробно. (Андрей Михайлов)