Виктор Пышкин: "Никаких записей по поводу Гранквиста ЦСКА в протокол не вносил"

На пресс-конференции, посвященной итогам 27-го тура чемпионата России, спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин отметил, что по эпизоду в матче ЦСКА - "Краснодар" (2:1) с участием защитника гостей Андреаса Гранквиста и форварда москвичей Витинью никаких документов в премьер-лигу не поступало. Напомним, что швед травмировал бразильца, который смог продолжить встречу только с позязкой на голове.

- Подавал ли ЦСКА жалобу по Гранквисту, который в конце второго тайма матча с "Краснодаром" опасно сыграл против Витиньо?

- Никаких замечаний в протоколе матча не было. Жалобы на качество судейства у нас не подаются, только протесты футбольных клубов. Армейцы вправе обратиться в Контрольно-квалификационную комиссию РФС и прислать в РФПЛ копию письма, чтобы эпизод рассмотрели. И на основании письма эпизод будет рассматриваться на ККК. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)