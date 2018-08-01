Виктор Пышкин: "Недовольство Семина календарем? Игры через два дня на третий - нормальное явление"

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин не согласился с критикой главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, который ругал календарь.

- Юрий Семин негодовал из-за календаря – после матча за Суперкубок у "Локомотива" было всего два матча на подготовку к игре с "Уфой". Эта ситуация заранее не просчитывалась?

- Я с Юрием Палычем уже разговаривал, обсудил этот вопрос. Скажу сразу: календарь утверждался на общем собрании, согласовывался руководителями клубов. Руководство "Локо" тоже присутствовало – и вопросов по календарю не было. Приняли, начали играть.



А потом, как всегда, возникают вопросы. Что касается игры через два дня на третий, "Локомотив" и в прошлом году играл в таком календаре. Было тяжело, но команда выиграла чемпионат. А потом всех благодарила.



Игры через два дня на третий – нормальное явление в международном футболе. И то, что пришлось после натурального газона сразу перейти на искусственное в Уфе, тоже не стоит обсуждать. У нас все стадионы первой категории соответствуют требованиям, на них можно проводить матчи.

- Не было мыслей внести изменения в регламент Суперкубка – не заставлять команды играть 120 минут, а сразу после основного времени пробивать пенальти?

- У нас есть положение, в котором все прописано. Если его совместно с РФС примут решение изменить – изменим.

- Почему "Краснодар" первые три матча проводит на выезде?

- Не только "Краснодар". "Анжи" тоже. Это южные клубы, которые поменялись полями по согласованию с соперниками. В декабре они будут проводить домашние матчи в более комфортной погоде. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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