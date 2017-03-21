Виктор Пышкин: "Есть просьба полиции – не играть ЦСКА и "Спартаку" в один день"

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин пояснил решения по поводу календаря на ближайшие три тура чемпионата России. Напомним, что полностью календарь будет готов после полуфиналов Кубка России.

– Почему решили играть матч "Спартак" – "Оренбург" в понедельник?

– Тур состоится после матчей национальных команд. Все команды, в которых много игроков-сборников, хотят подольше отдохнуть. Плюс есть просьба полиции – не играть ЦСКА и "Спартаку" в один день. В субботу командам, где много сборников, играть рано, в воскресенье проводит матч ЦСКА, а "Спартак", по согласованию с клубом, поставили на понедельник.

– В понедельник же играет и "Ростов" с "Краснодаром". Почему?

– По той же причине – клубы просили назначить матч в понедельник. Сначала в понедельник был один матч, "Ростов" – "Краснодар", затем, в связи с переносом встречи "Спартак" – "Оренбург", который планировался на воскресенье, появилась вторая игра.

– Но обе пройдут в одно и то же время. Почему?

– Один будет транслироваться по "Матч ТВ", второй по спутниковому каналу "Наш футбол". По согласованию с основным вещателем время установили в 19.30, что всех устроило. Матчи будут показаны параллельно.

– Это неудобно.

– Игры состоятся в понедельник, а это рабочий день, и клубам важно сыграть в 19.30, чтобы болельщикам удобнее было попасть на стадион. (Сергей ЕГОРОВ)