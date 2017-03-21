Виктор Пышкин: "Есть просьба полиции – не играть ЦСКА и "Спартаку" в один день"

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин пояснил решения по поводу календаря на ближайшие три тура чемпионата России. Напомним, что полностью календарь будет готов после полуфиналов Кубка России.
– Почему решили играть матч "Спартак" – "Оренбург" в понедельник?
– Тур состоится после матчей национальных команд. Все команды, в которых много игроков-сборников, хотят подольше отдохнуть. Плюс есть просьба полиции – не играть ЦСКА и "Спартаку" в один день. В субботу командам, где много сборников, играть рано, в воскресенье проводит матч ЦСКА, а "Спартак", по согласованию с клубом, поставили на понедельник.
– В понедельник же играет и "Ростов" с "Краснодаром". Почему?
– По той же причине – клубы просили назначить матч в понедельник. Сначала в понедельник был один матч, "Ростов" – "Краснодар", затем, в связи с переносом встречи "Спартак" – "Оренбург", который планировался на воскресенье, появилась вторая игра.
– Но обе пройдут в одно и то же время. Почему?
– Один будет транслироваться по "Матч ТВ", второй по спутниковому каналу "Наш футбол". По согласованию с основным вещателем время установили в 19.30, что всех устроило. Матчи будут показаны параллельно.
– Это неудобно.
– Игры состоятся в понедельник, а это рабочий день, и клубам важно сыграть в 19.30, чтобы болельщикам удобнее было попасть на стадион. (Сергей ЕГОРОВ)
VVSh71
Свиньи - они и есть свиньи.
21:58
баламошка
А какого хрена в воскресенье дали играть лошадям, а не Спартаку?! Почему, раз команды не должны играть в один день, такая привилегия досталась именно ЦСКА? ГВК? Лошади могут и в середине недели по ночам играть, их трибуны всё равно кроме ВЦИОМа никто не посещает.
21:37
Mr.Trololo
Пышкин - непробиваемый.
21:29