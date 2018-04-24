Виктор Папаев: "Отставка Карреры? А что поменяется?"

Знаменитый в прошлом полузащитник "Спартака" Виктор Папаев выразил мнение, что боссам клуба не стоит торопиться с оргвыводами после трех подряд поражений – от "Урала" (1:2) и "Ахмата" (1:3) в РФПЛ, а также от "Тосно" в полуфинале Кубка России (1:1, пен. – 4:5).

– Не стоит ли руководству красно-белых принять радикальнее меры?

– Конечно, нет. Я категорически против этого. Зачем пороть горячку за несколько туров до конца чемпионата? Эмоциональный вариант не поможет команде. Разве можно что-то в корне изменить? И даже если "Спартак" не пройдет в Лигу чемпионов, не стоит оправлять Карреру в отставку.

– Как в таком случае выбираться из нынешней ситуации?

– Нужно собраться вместе и как следует проанализировать ситуацию. Не стоит метаться. То мы возносим итальянца до небес, а то сразу отставка. А что поменяется? У "Спартака" только что в команде была семья, об этом все писали. Что касается результатов, не могу сказать, что в матче с "Ахматом" имела место недооценка. Чудно как-то получилось.

– Почему сдали Самедов и Глушаков, у вас есть объяснения?

– Нет. Единственное, что хочу сказать: все очень некрасиво накинулись на Глушакова. Разве можно сваливать все на одного игрока в таком коллективном виде спорта? Это вообще караул! Следуем всем вместе искать выход. Особенно волнует оборона. Появляются игроки после болезни, как Таски, долго сидевшие на лавке, как Боккетти. Конечно, они утратили лучшие качества. Но все равно поразило, какие две контратаки они пропустили! Если надежность сзади появляется только тогда, когда защищаешься всей командой, то это удел слабых.

Меня удивил Максимович. Он настолько слабо выглядит. Вышел на поле свежий, и проигрывает все единоборства. А когда это происходит у своих ворот, то бывает чревато опасными моментами и голами. Так и случилось с "Ахматом". Оказалось, что серб не в состоянии помочь в той линии, куда его брали для усиления.

Даже Каррера, которого изначально пригласили для того, чтобы поставить игру в обороне, ничего не может с ней сделать... (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)