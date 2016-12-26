Виктор Панченко – в "Локомотиве"

Как и предполагал "СЭ", директором селекционно-аналитического департамента "Локомотива" назначен Виктор Панченко. Ранее 53-летний специалист возглавлял селекционный отдел в столичных ЦСКА и "Динамо".

– Виктор Панченко имеет богатый и успешный опыт по поиску и подбору футболистов, – отмечает пресс-служба "Локомотива". – Выступал на позиции нападающего. В 1988-1989 годах выступал в составе "Локомотива" (11 матчей, 1 гол). В 1993 году в составе "КАМАЗа" стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В том же году был включен в список 33 лучших футболистов страны по итогам сезона. В сезоне-1994 забил пять голов в одном матче в ворота владикавказского "Спартака", что по-прежнему является непревзойденным достижением для чемпионата России.

Желаем успехов Виктору Вячеславовичу и селекционно-аналитическому департаменту!

Напомним, что сын Виктора – Кирилл Панченко – в данный момент выступает за "Динамо" и в этом году вызывался в сборную России.