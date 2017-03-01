Виктор Онопко: "Витинью уезжал из ЦСКА ребенком, а вернулся повзрослевшим игроком"

Тренер ЦСКА Виктор Онопко подчеркнул, что нападающие Витинью и Аарон Оланаре очень хотели вернуться в армейский клуб. 23-летний бразилец, права на которого принадлежали красно-синим, выступал за "Интернасионал". Нигерийский форвард играл за ЦСКА в начале 2016 года.

- Витинью, и Оланаре с большим желанием вернулись в ЦСКА, - приводит ТАСС слова Онопко. - Что касается нигерийца, то у него была серьезная травма колена, оно практически все разлетелось - и мениск, и крестообразные связки. Сейчас он полностью восстановился от повреждения и демонстрирует большое рвение на тренировках.

Витинью стал другим, от нас он уезжал ребенком, а вернулся повзрослевшим игроком. Года, проведенные в аренде в Бразилии, пошли ему на пользу. У него большое желание доказать себе, что он достоин играть в ЦСКА, футболист хочет помочь команде. А наши ребята уже знают этих футболистов и приняли их хорошо.

В новой схеме он будет играть нападающего. Позиции Александра Головина, Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума в центре полузащиты не подвергаются сомнению, да и пользы от Витинью больше именно в атаке. У нас два нападающих, один играет чуть в оттяжке, другой впереди, но они в течение матча могут меняться.

Ионов хорошо проявил себя на зимних сборах. Тренерский штаб решил, что от игрока больше пользы именно в атаке, поэтому теперь рассматриваем его также как нападающего. Теперь у нас четыре человека на две позиции форварда - Ионов, Федор Чалов, Оланаре и Витинью. Не стоит забывать еще и о Жамалетдинове, который может сыграть и в нападении, и с краю полузащиты.