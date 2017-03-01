Виктор Онопко: "Васин - главный в тройке защитников ЦСКА"

Тренер ЦСКА Виктор Онопко подчеркнул, Виктор Васин является главным в тройке центральных защитников команды. Первую часть текущего сезона 28-летний футболист провел в аренде в "Уфе", где главным тренером на тот момент был Виктор Гончаренко, в декабре сменивший Леонида Слуцкого на посту наставника армейцев.

- Васин быстро влился в коллектив. Команда для него не новая, он знает своих партнеров, знает требования Гончаренко, - приводит ТАСС слова Онопко. - Аренда пошла ему на пользу, теперь он стал игроком основного состава, для меня это главный из тройки защитников. Хорошо, что теперь нам есть из кого выбирать - Игнашевич, братья Березуцкие, тот же Щенников может сыграть в центре защиты.

Нам понадобилось буквально меньше недели, чтобы освоится под новую схему, понять требования и философию, которую доносит до нас Виктор Михайлович. Было много новых тренировок, и в каждой из них были определенные требования. Чем футболисты выше уровня, тем быстрее они схватывают. В современном футболе все должны уметь, как обороняться, так и атаковать, начиная от самого вратаря.

Универсализм игрока в современном футболе стал очень важен. Даже нападающий может оказаться в своей штрафной, а защитник на месте центрфорварда. Для меня очень важно, если футболист может играть на нескольких позициях. Это штучный товар, но и у нас в составе есть такие игроки.