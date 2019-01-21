Виктор Онопко: "Сыграть в товарищеском матче я могу, но это будет неправильно"

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился впечатлениями от сборов команды в Кампоаморе. Специалист участвовал в занятиях вместе с футболистами и подчеркнул, что мог бы выйти на поле в контрольном матче, но это будет несправедливо по отношению к игрокам.

– Сбор проходит очень хорошо, потому что практически все футболисты принимают участие в занятиях в общей группе, – цитирует официальный сайт ЦСКА Онопко. – Такого у нас давно не было – кто-то лечится, кто-то по различным причинам не может сразу включиться в полноценную работу. Но на этом сборе все кроме Виктора Васина и Виталия Жиронкина, которые продолжают восстановление после травм и занимаются по индивидуальной программе, с первого дня тренируются в нужном объеме. В нашем распоряжении сейчас 20 полевых игроков плюс Семен Матвийчук, который прибыл специально к контрольным матчам.

– Как вам удается держать такую форму в 49 лет? Каждый год все не перестают этому удивляться, но вы, кажется, давно не играли наравне с молодежью так много, как в ходе нынешнего сбора.

– Так получилось, потому что некоторым ребятам порой бывала нужна пауза в упражнениях – один день или два.

Был к этому готов – во время отпуска тоже бегал, ходил в тренажерный зал. Стараюсь поддерживать форму. Работать на одном уровне с ребятами мне, конечно, уже тяжело, но тренироваться по-прежнему очень интересно. Во время соревнований на "плюс-минус" точно так же заводился, "пихал" судьям, за что перед ними извиняюсь (улыбается). Все потому, что не люблю подводить свою команду. Футбола без азарта не бывает.

– Семен Матвийчук сегодня получит шанс проявить себя в товарищеском матче. Но, может быть, вам и самому стоит вновь выйти на поле?

– (Улыбается) Сыграть я, конечно, могу, но мне будет тяжело, а, самое главное, это неправильно. Я тренер, а проявлять себя на поле должны игроки.

Через несколько минут ЦСКА проведет первый контрольный матч в 2019 году, соперником армейцев станет "Вентспилс". "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи