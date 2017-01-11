Виктор Онопко: "Игроки ЦСКА сразу сообразили, что к чему"

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о первой тренировке армейцев на сборе в Кампоаморе. Специалист отметил, что игроки быстро адаптировались к упражнениям нового наставника красно-синих Виктора Гончаренко.

– ЦСКА провел втягивающее занятие, без серьезных нагрузок, потому что ребята долго летели в расположение команды из разных стран, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Онопко. – Настроение в коллективе хорошее, практически все здоровы, видно, что игроки настроены на работу. Задача на сезон у нас сложная, предстоит приложить много усилий, поэтому здорово, что футболисты взялись за дело как следует с самого первого дня.

Мы специально предложили подопечным достаточно продолжительную разминку, чтобы они смогли почувствовать мяч, бутсы, поле. Было два новых упражнения: передачи в тройках в движении и квадрат со сменой в трех зонах с нейтральными на счет. Радует, что ребята сразу же сообразили, что к чему, быстро вникли в детали и выполнили оба задания на высоком уровне.