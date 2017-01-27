Виктор Онопко: "Игроки ЦСКА быстро перестраиваются, что говорит о высоком футбольном интеллекте"

Тренер ЦСКА Виктор Онопко отметил, что на втором зимнем сборе команды в Кампоаморе тренерский штаб и игроки уделяют пристальное внимание тактике. По его словам, армейцы адаптируются к новым тренерским наработкам, что говорит о высоком футбольном интеллекте.

– Мы действительно каждый день уделяем тактике самое пристальное внимание, обсуждаем новые наработки, доносим их до игроков, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Онопко. – В конце первого сбора в ходе товарищеских матчей уже была возможность подвести промежуточные итоги. Игроки хорошо вникают в наши требования, понимают, чего мы хотим. Но нужно постоянно думать на поле, оттачивать до мелочей все нюансы – в каждой линии, в каждой позиции. Ребята это сознают и все делают правильно. Хотя, конечно, ничего идеального в футболе не бывает, всегда можно что-то улучшить.

– Вы и сами активно участвуете во многих игровых упражнениях. Скажите, разучивать новую тактику – это интересный момент или все-таки больше рабочий, трудоемкий, в чем-то даже утомительный для футболистов?

– Считаю, что это очень интересно. И мы видим, что ребята действительно быстро перестраиваются, что говорит об их уровне мышления, о высоком футбольном интеллекте. Это очень показательный момент – как быстро команда реагирует на те изменения, которые предлагает ей главный тренер. У игроков ПФК ЦСКА с данным компонентом все в порядке, что не может не радовать.