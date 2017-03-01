Виктор Онопко: "Головин стал одним из ключевых игроков для ЦСКА"

Тренер ЦСКА Виктор Онопко подчеркнул, что молодые игроки армейцев имеют большие шансы на попадание в стартовый состав. На зимний тренировочный сбор красно-синие приняли решение взять футболистов из молодежного состава - Жамалетдинова, Илью Олейникова, Павла Овчинникова, Константина Кучаева, Хетага Хосонова.

- Мы практически каждый год брали с собой на сбор трех-четырех молодых футболистов. Посмотрели, кто на что готов, как готов, посмотрели на них в контрольных играх, - приводит ТАСС слова Онопко. - У этого поколения есть больше возможностей пробиться в основной состав, но все будет зависеть лишь от каждого из них.

Было много примеров, когда у нас в составе играл перспективный молодой футболист, а со временем начинал сбавлять кондиции и уходил в глубокий запас. А есть обратные примеры - ты смотришь на паренька из дубля, он еще слабенький, а через полгода достигает такого прогресса, что не привлечь к основному составу его уже невозможно.

Головин в прошлом году сильно прибавил, неслучайно стал приглашаться в сборную, стал игроком основного состава в ЦСКА. Это игрок, который прогрессировал достаточно быстро, сейчас нет никаких оснований не ставить его в основу - он стал для нас одним из ключевых футболистов, как Дзагоев и Вернблум. Не могу сказать, что он незаменим, но очень важен. Он выполняет большой объем работ. Саша - игрок с большим будущим, но все будет зависеть только от него и отношения к себе, но потенциал у него велик.