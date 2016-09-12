23:51 12 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Ноздрин: "Спартаковский дух вселяет надежду на чемпионство"

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Бывший защитник "Локомотива" и "Спартака" Виктор Ноздрин уверен, что ЦСКА не войдет в тройку лидеров чемпионата России. По его словам, в этом сезоне шансы красно-белых на чемпионство высоки как никогда.  

- У "Спартака" как никогда огромные шансы на то, чтобы стать победителем чемпионата России в текущем сезоне, - сказал Ноздрин. - Спартаковский дух вселяет надежду. Хотя, конечно, идет только шестой тур, и говорить о чемпионстве пока рано.

"Зенит" тоже набирает обороты. Мирча Луческу привыкает к коллективу. Тем более, вернулся Кержаков. Он прекрасный нападающий и способен помочь своей команде. У армейцев опытный коллектив, но минимальная ротация футболистов. Который год они играют практически одним и тем же составом, им будет гораздо сложнее. Да и "Локомотив" не нужно сбрасывать со счетов, возможно, железнодорожники даже в тройку войдут.

На мой взгляд, тройка лидеров будет выглядеть так: "Спартак", "Зенит", "Локомотив".

Напомним, после 6-го тура премьер-лиги лидирует "Спартак" (16 очков), 14 очков у идущего вторым ЦСКА и 12 - у замыкающего тройку призеров "Зенита". (Любовь КОНЯЕВА)

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