Виктор Ноздрин: "Обидно за Семина, ему не хватило удачи"

Экс-защитник "Локомотива" и "Спартака" Виктор Ноздрин, комментируя итоги центрального матча 6-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Локомотив", выразил мнение, что с приходом Юрия Семина в "Локомотив", у команды стал появляться рисунок игры. Напомним, красно-белые победили со счетом 1:0 благодаря голу Ивелина Попова.

– От встречи "Локомотива" и "Спартака" я получил огромное удовольствие, – подчеркнул Ноздрин. – Мне понравились обе команды. Если так будут играть и дальше, в России поднимется уровень футбола. Обидно за Семина, не хватило ему удачи. Несмотря на то, что Юрий Павлович не так давно пришел в "Локо", уже появляется рисунок игры. Отдельно стоит отметить Миранчука, Касаева. Но, к сожалению, в центре поля "Локо" одного Денисова было мало. В целом же команды выглядели на равных.

У "Спартака" по итогам матча могу отметить Глушакова, Зобнина, Промеса. В средней линии "Спартак" оказался сильнее. (Любовь КОНЯЕВА)