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Виктор Классон: "Знаю, что ЦСКА интересовался мной, но до переговоров дело не дошло"

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Новичок "Краснодара" Виктор Классон в интервью "СЭ" отметил, что выбрал этот клуб из-за его больших амбиций и хорошей инфраструктуры. По словам полузащитника, ЦСКА действительно проявлял к нему интерес, но до конкретики дело не дошло. 

– У меня и правда было несколько предложений, "Краснодар" оказался лучшим вариантом, – рассказывает Виктор. – Знаю, что ЦСКА интересовался мной, но ничего более. До переговоров дело не дошло. Почему я выбрал "Краснодар"? Мне нравятся большие амбиции клуба. Прекрасная инфраструктура, отличные стадион, база, академия. Думаю, эта команда мне подходит. Уверен, что смогу развиваться в "Краснодаре". Для карьеры это отличный шаг вперед. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Классона

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