Виктор Классон: "Златан - немного эгоист, мне не нравится такой стиль игры"

Новичок "Краснодара" Виктор Классон в интервью "СЭ" отметил, что не хотел бы походить на ведущего шведского футболиста Златана Ибрагимовича. По словам полузащитника, ему не нравится стиль игры и манера поведения форварда "Манчестер Юнайтед".

– В Швеции пишут книги, печатают бесконечные статьи в журналах, снимают фильмы об Ибрагимовиче, и нарасхват абсолютно все. Сейчас появился даже парфюм его имени. Повсюду Златан, Златан, Златан! Про него могу сказать одно: это действительно отличный футболист. Но не думаю, что мне стоило брать его как ролевую модель. Да, Ибрагимович – великий игрок, но я не хотел бы походить на него ни на поле, ни за его пределами. Златан – немного эгоист, мне не нравится такой стиль игры. У меня свой путь. Уважаю его как личность, его великий вклад в историю шведского футбола. Но подражать – не хочу! (Дмитрий СИМОНОВ)

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