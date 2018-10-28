Виктор Классон: "Замена Чалова удивила"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после победы над ЦСКА (2:1) в 12-м туре чемпионата России признал, что соперник помог "быкам", отдав инициативу.

- Думаю, была равная игра, - сказал Классон. - В первом тайме мы старались контролировать ее. В начале второго тайма не повезло и мы пропустили, но после 60-й или 65-й минуты они отдали инициативу и отошли назад. После этого мы создали несколько моментов и одержали заслуженную победу. Это особенно важно после трех поражений подряд (во всех турнирах. - Прим. " СЭ").

- В моменте с голом передачу вам отдал Ари. Это было неожиданно? Ведь он нападающий.

- Да, но он ассистировал мне и в случае с последним голом в матче с "Динамо". Он выдержал паузу и отдал невероятную передачу.

- Мурада Мусаева не было на скамейке из-за дисквалификации. Вам его не хватало?

- Да, нам его не хватало. Он хороший тренер. Каждой команде важно, чтобы тренер был рядом. Но также важно, то, как мы готовились на неделе.

- Удивило, что ЦСКА после часа игры заменил Чалова?

- Да. Как я уже сказал, после 60-й или 65-й минуты они отдали инициативу. После этого мы и забили два мяча. (Андрей Михайлов)

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