Виктор Классон: "Восстановится Смолов – вернусь на свое место"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон рассказал о своих впечатлениях на позиции центрфорварда. По словам шведа, это новый и полезный опыт для его профессионального роста.

- Прежде всего, я хочу сделать максимум, чтобы помочь команде. А поскольку Смолов травмирован, и тренер выдвигает вперед меня, я стараюсь принести пользу команде в этом амплуа, - цитирует Классона официальный сайт "Краснодара". - Такая роль для меня, признаюсь, в новинку, поскольку в Швеции я центрфорварда никогда не играл. Мне приходилось выходить на позиции нападающего, но это было при схеме с двумя форвардами, и я в ней действовал чуть в оттяжке, атаковал из глубины. Сейчас я осваиваю новое амплуа, получаю новый опыт, приобретаю новые навыки, и это для меня очень полезно в плане профессионального роста.

- Недавно главный тренер Игорь Шалимов на пресс-конференции сказал, что Классон очень старается в роли центрфорварда, выполняет все тренерские установки, но при этом команда теряет от того, что он не играет на своей позиции, где он мог бы быть гораздо эффективнее. Согласны с этим?

- Безусловно, я не прирожденный центрфорвард, и более комфортно чувствую себя в роли атакующего полузащитника. Но раз для команды это необходимо, я, действительно, стараюсь максимально точно выполнять все тренерские установки и приносить пользу на поле. А восстановится Федор – вернусь на свое место.