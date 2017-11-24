Виктор Классон: "В Екатеринбурге будет холодно, но индивидуальное мастерство игроков "Краснодара" должно помочь обыграть "Урал"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон отметил, что ждет сложный матч против "Урала" в 18-м туре чемпионата России. Он также добавил, что "быкам" удастся добиться результата, если они смогут продемонстрировать характер и хорошую игровую дисциплину.

– Предыдущие встречи с "Уралом" складывались для нас непросто, и я ожидаю еще один очень сложный матч, – приводит пресс-служба "Краснодара" слова Классона. – Мы играем на выезде, там будет холодно, но если мы сумеем продемонстрировать характер и хорошую игровую дисциплину, думаю, нам удастся добиться результата. Индивидуальное мастерство наших футболистов в этом случае должно стать решающим фактором, который поможет нам превзойти соперника.

Матч "Урал" – "Краснодар" пройдет 26 ноября и начнется в 11.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.