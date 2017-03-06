Виктор Классон: "Сомнения о переходе в "Краснодар" исчезли после разговора с Гранквистом"

Шведский полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что помимо "быков" к нему проявляли интерес и другие команды, но он был поверхностным. По словам хавбека, разговор с соотечественником Андреасом Гранквистом, выступающим за краснодарцев, развеял сомнения по поводу смены клубной прописки.

- Вы восемь лет отыграли в Швеции, прежде чем перейти в "Краснодар". Неужели за это время не поступали предложения из других стран? Если да, то откуда? И почему вы их не приняли? - вопрос Классону.

- Интерес из других стран был, но я бы назвал его поверхностным, потому что каких-то конкретных предложений я не получал. Другое дело "Краснодар", представители которого сразу продемонстрировали заинтересованность во мне, сделали вполне конкретное предложение. Я почувствовал, что в этом клубе меня действительно хотят видеть, и это повлияло на мое решение перейти сюда.

- Насколько хорошо вы знали Гранквиста до перехода в "Краснодар" и советовались ли с ним по этому поводу?

- Конечно, до переезда в Краснодар я знал Андреаса, мы вместе играли за национальную сборную, но не могу сказать, что мы общались с ним очень тесно - привет-привет, пока-пока. Но, когда я получил предложение из "Краснодара", сразу же набрал его. И позже мы несколько раз разговаривали по телефону. Я расспрашивал его обо всем - что за страна Россия, что за город Краснодар, какая здесь погода, насколько хорош чемпионат. Ну и, безусловно, все, что мог, разузнал у Андреаса о моем будущем клубе (улыбается).

Информация, которую он дал, оказалось очень важной, и все сомнения у меня отпали. Ну а потом, когда я уже оказался здесь, в команде, мы познакомились поближе и стали друзьями. Гранквист - не только хороший футболист, но и отличный парень, мне очень приятно как играть вместе на поле, так и просто общаться с ним. Сейчас свободное время мы часто проводим вместе, стараемся куда-нибудь выбираться.