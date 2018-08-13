Виктор Классон: "Смолов - большая потеря для "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон прокомментировал победу над "Уфой" в матче 3-го тура чемпионата России (1:0). Также он подчеркнул, что уход в "Локомотив" форварда Федора Смолова – большая потеря для клуба.

– Мы знали, что "Уфа" обладает сильной обороной, но это не помешало провести хорошую игру, – сказал Классон. – Нами создано много моментов и создали их столько, сколько было нужно для победы.

– Как вам игралось без ушедшего Смолова?

– Это большая потеря,но мы должны более сплоченными, чтобы побеждать уже без него. И сегодня мы вместес партнерами хорошо сыграли, надеюсь, что это так и продолжится.

– Как оцените старт сезона?

– Я считаю, что мы действовали неплохо, учитывая тот факт, что провели три гостевых матча, в которых набрали шесть очков. Это хороший результат. Дальше нас ждет матч против "Спартака", который мы постараемся выиграть. Сегодня мы играли лучше, чем в предыдущих играх. Мы больше контролируем мяч, улучшили командные взаимодействия. (Иван УРАЛЬСКИЙ)