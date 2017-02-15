Виктор Классон: "Российская манера игры подходит мне гораздо больше"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон отметил, что стиль российского футбола нравится ему больше, чем шведского. Хавбек присоединился к кубанцам этой зимой, перейдя из "Эльфсборга".

– В России я видел лишь "Краснодар", поэтому могу судить только по этому клубу, - сказал Классон. - По сравнению со шведскими командами здесь "наступательное" мышление. Шведский футбол – куда более оборонительный: находись в правильной позиции и ничего не выдумывай. Думаю, в этом заключается главное отличие. И российская манера игры подходит мне гораздо больше. В "Краснодаре" много техничных футболистов, и когда мы атакуем, то делаем множество коротких передач. Мне приятно играть в такой команде. Это стиль, к которому легко адаптироваться. (Дмитрий СИМОНОВ)

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