Виктор Классон: "Поле в Ростове может быть не очень хорошим, но "Краснодар" будет стараться"

Защитник "Краснодара" Виктор Классон в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Ростова" заявил, что физически ощущает себя хорошо. Он высоко оценил класс предстоящего соперника, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Лучший игрок "Краснодара" в феврале-марте? – переспросил Классон. – Да, я увидел эту новость в "Инстаграме", очень обрадовался. Это стало для меня дополнительным стимулом играть еще лучше, чтобы соответствовать высокому уровню.

– Как оцените свое состояние после возвращения из сборной? Что скажете о матчах?

– Физически я ощущаю себя хорошо. Учитывая, что матч с "Ростовом" будет в понедельник, у нас есть еще много времени для восстановления. Я доволен игрой своей сборной и тем, что забил. Эта уверенность переносится на следующие матчи за "Краснодар".

– Что знаете о "Ростове"?

– Я видел то, как эта команда играла в Лиге Европы против "Манчестер Юнайтед". Это очень сильный соперник, нам будет непросто играть с ним, тем более, мы будем в гостях. Еще там может быть поле не очень хорошим, но мы будем стараться.

– Насколько хорошо вы освоились в России?

– Я думаю, уже более-менее освоился. Мы с моей девушкой снимаем квартиру. Постепенно привыкаю к российской культуре, реалиям. Все-таки это большой шаг – переехать из Швеции в Россию.