Виктор Классон: "Первый гол за "Краснодар" раскрепостил меня"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон подчеркнул, что принял предложение российского клуба, потому что руководство действительно было заинтересовано в игроке. Он отметил, что в организационном плане серьезных проблем у него не возникло.

– "Краснодар" действительно верил в меня, – приводит GP слова Классона. – Я почувствовал, что готов к переходу. После таких переездов всегда появляется много проблем спортивного и бытового плана, но все они были быстро решены. Мне удалось удачно дебютировать, забив уже в первом матче с "Фенербахче". Этот гол придал мне уверенности и раскрепостил.