Виктор Классон - об Ингессоне: "Болезни он проиграл. Но ушел с высоко поднятой головой"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон отметил, что многое подчерпнул у бывшего тренера "Эльфсборга" Класа Ингессона. Специалист возглавлял шведский клуб с 2013 по 2014 год, будучи больным раком. По словам Классона, на тренировки Ингессон приезжал в кресле-каталке. В конце октября 2014 года Ингессона не стало.

– Мы не могли смириться с этой новостью, долгое время не верили в то, что нашего тренера больше нет. Старались держаться вместе. Всей командой пришли на похороны, – вспоминает Классон. – Ингессон научил меня множеству вещей – и на поле, и за его пределами. Самое главное, что я понял, глядя на Ингессона, – никогда нельзя опускать руки. Нужно бороться до конца и ни на что не жаловаться. Да, болезни он проиграл. Но ушел с высоко поднятой головой. (Дмитрий СИМОНОВ)

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