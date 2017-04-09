Виктор Классон: "Нам повезло, что в первом тайме не пропустили"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после ничьей в матче 22-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1) заявил, что его команда плохо провела первый тайм и рада, что не пропустила. По словам Классона, подопечным Игоря Шалимова противостоял очень сложный соперник, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Первый тайм у нас вообще был провальным, мы плохо создавали моменты, а в обороне были проблемы, – отметил Классон. – Мы много теряли мяч, не играли в наш комбинационный футбол, как следует. Нам повезло, что первый тайм закончился со счетом 0:0. Во втором тайме мы прибавили обороты, забили мяч с пенальти, повели в счете. Все было прекрасно, но потом ЦСКА счет сравнял, и здесь игра была сделана.

– Потеряли два очка или приобрели одно?

– Тяжело сказать. Мы играли против очень сложного соперника. Скорее, мы в этом аспекте получили одно очко. Но с другой стороны, мы имели три очка за 20 минут до конца игры, и здесь мы не удержали счет, потеряли два очка. Как посмотрите на это, так и будет.

– Команда давно не выигрывала. Какая-то проблема в команде или случайность?

– Проблемы нет. Если посмотреть, мы и не проигрывали давно, если взять российский чемпионат. Если взять игру с "Уфой" , мы должны были забивать, но не смогли. С ЦСКА тоже не удалось – где-то соперник сыграл лучше, где-то мы. Мне кажется, нужно продолжать двигаться от игры к игре и выполнять нашу цель – бороться за четвертое место.

– То есть за бронзу и серебро уже не боритесь?

– Конечно, постараемся побороться, для нас это очень важно. Но четвертое место позволяет квалифицироваться в Лигу Европы. Двигаясь от игры к игре, мы должны не падать ниже этого места, а дальше посмотрим, сколько очков будет.