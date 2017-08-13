Виктор Классон: "Матчи с соперниками из нижней части таблицы протекают для "Краснодара" очень трудно"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в преддверии матча 6-го тура чемпионата России с "Амкаром" отметил, что "быкам" нужно быть максимально активными, чтобы подавить соперника. Он также добавил, что встречи с командами из нижней части турнирной таблицы проходят для черно-зеленых очень трудно.

– Впереди у нас одна из тех игр, когда нам будет противостоять соперник из нижней части турнирной таблицы, – приводит официальный сайт "Краснодара" Классона. – На бумаге в таких встречах мы являемся фаворитами, на деле же эти матчи протекают для нас очень трудно. Нам нужно быть максимально активными с самого начала, с первых минут играть энергично и целеустремленно, чтобы подавить оппонентов и забить мяч. С одной стороны, это снимет с нас некое моральное напряжение, а с другой – заставит приезжую команду раскрыться, и тогда нам станет легче вскрывать ее оборону.

Матч "Краснодар" – "Амкар" пройдет сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.