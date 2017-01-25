Виктор Классон: "Краснодар" проявил большой интерес, это помогло принять решение"

Новичок "Краснодара" Виктор Классон заявил, что выбрал российский клуб из-за высоких целей команды, а также отметил, что перед переходом пообщался с соотечественником и другом шведом Андреасом Гранквистом, который выступает за "быков". В прошлом году Классон сыграл в 38 матчах, забил 11 голов и сделал 13 голевых передач. Ранее сообщалось, что за 25-летнего шведа "Краснодар" заплатит порядка 2,1 миллиона евро.

– "Эльфсборг" многое значил для меня в плане развития как футболиста и личности, – цитирует сайт "Эльфсборга" Классона. – Я благодарен за все, что команда для меня сделала. Надеюсь, смогу быстро влиться в состав в новой команде и получить как можно больше игрового времени. Я чувствую, что это новый вызов для меня. Пришло время для нового приключения. "Краснодар" проявил большой интерес ко мне и показал, что имеет большие планы на ближайшие годы. Это помогло мне в принятии решения.

Переход к новой культуре и языку будет поучителен и весел. Задача заключается в том, чтобы в российском клубе я вышел на новый футбольный уровень после пяти лет в "Эльфсборге". Здесь я сделал себе имя. У меня хорошие ожидания от игры за "Краснодар". Когда я там был и посетил базу клуба, мне показалось, что там все очень профессионально, и мы прекрасно будем работать. Так же говорит и мой друг Гранквист.